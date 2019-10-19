Медведев отметил личный вклад Милорада Додика в расширение взаимодействия с Россией

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил члену президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милораду Додику обсудить текущую ситуацию в этой республике.

"Сегодня хороший повод для того, чтобы обсудить жизнь. Хотел бы попросить вас дать актуальный анализ текущей ситуации, которая в настоящий момент сложилась в Боснии и Герцеговине и в Республике Сербской", - сказал он.

Российский премьер отметил личный вклад Додика "в развитие и расширение взаимодействия с Россией".

Член Президиума Боснии и Герцеговины указал на высокий уровень сотрудничества между Россией и Республикой Сербской и Боснией и Герцеговиной. "Очень важно присутствие российской компании "Зарубежнефть" в нашем нефтяном секторе. Я хочу поблагодарить господина Сергея Кудряшова [глава "Зарубежнефти"] и его команду за хорошую работу", - сказал Додик. Медведев с улыбкой ответил, что "его придется наградить, он уже много хорошего сделал".