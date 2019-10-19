Бороться с искажением истории. Медведев в Сербии призвал сохранять правду о Второй мировой

Со словами о беспрецедентном взаимопонимании по итогам переговоров выступил Вучич. "Я согласен с этим, самое главное его [взаимопонимание] не растерять", - ответил на это российский премьер. "А не растерять его можно только в том случае, если мы будем оценивать целый ряд международных событий с близких точек зрения", - уверен глава кабмина.

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Россия и Сербия достигли беспрецедентно высокого уровня взаимопонимания, но важно не растерять его. К такому мнению пришли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александар Вучич, которые провели в субботу переговоры в Белграде.

Визит главы правительства в РФ включил в себя целый ряд мероприятий - кроме переговоров с Вучичем и выступления в сербском парламенте, он принял участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Белграда. Медведев на мероприятиях в сербской столице не раз говорил о сохранении исторической правды о событиях Второй Мировой войны, отмечая большую роль Белграда в этой работе.

"Мы очень ценим стремление вашей страны, руководителей вашего государства, парламента сохранить правду о войне, - сказал он в своем выступлении в Народной скупщине Сербии. - Противостоять тому, что сегодня принято называть сознательным искажением истории".

"Это особенно важно сейчас, когда в ряде европейских государств, к сожалению, сносят памятники солдатам, которые освободили их от фашизма, - пояснил глава кабмина. - Палачей, которые виновны в уничтожении огромного количества людей, объявляют национальными героями. А открытая пропаганда нацистских идей или агрессивные акции неонацистов становятся совершенно обыденным делом".

Дружба, основанная на прагматизме

Центральной темой переговоров Медведева с сербскими коллегами стали двусторонние отношения. Глава правительства отметил планы по увеличению объема российских инвестиций в сербскую экономику, обсудил работу крупных компаний двух стран в различных сферах, в том числе в энергетике. Он упомянул и о проекте "Турецкий поток", часть которого проходит по территории Сербии, подчеркнув, что этот газопровод должен быть выгоден всей Европе.

Говоря об отношениях с Европой, ряд стран которой ввели санкции в отношении России и в ответ получили контрсанкции, премьер заметил, что все эти меры рано или поздно будут отменены. Он напомнил, что при всем обоюдном вреде такого рода мер российские аграрии сумели даже извлечь из них выгоду.

По итогам переговоров, которые Медведев провел в Белграде, был подписан целый ряд важных соглашений. Так, было подписано межправительственное соглашение об учреждении и условиях деятельности культурно-информационных центров, соглашение о предоставлении Сербии государственного экспортного кредита, соглашение о намерениях по совместной реализации проекта комплексной модернизации железнодорожного участка Белград - Бар. Также страны договорились о передаче Сербии Петербургского листа Мирославова Евангелия, в ответ на что Сербия передает РФ картины Николая Рериха. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве в сооружении Центра ядерной науки, технологий и инноваций на территории Сербии.

Подводя итог переговорам в Белграде, Медведев подчеркнул, что отношения России и Сербии должны быть "максимально доверительными, но абсолютно прагматическими". "Если они будут прагматичными, у них есть будущее, - уверен премьер. - Если мы будем пытаться использовать какие-то идеологические клише, то, скорее всего, эти отношения испортятся. Дружба, основанная на прагматизме, - я считаю, это наш девиз для будущего".