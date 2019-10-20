Путин заявил, что саммит Россия - Африка станет беспрецедентным и знаковым событием

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что предстоящий 24 октября саммит Россия - Африка станет беспрецедентным и знаковым событием.

"Совсем скоро мы станем свидетелями беспрецедентного, знакового события: 24 октября в Сочи состоится саммит Россия - Африка, - сказал он в интервью ТАСС. - Это первая полноформатная встреча на высшем уровне, на которую приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих региональных объединений".

По словам главы государства, идея организации такого мероприятия возникла давно, однако потребовалось время и большая подготовительная работа для того, чтобы "саммит стал отправной точкой для выстраивания справедливых партнерских отношений, в основе которых лежат равноправие и взаимный практический интерес".

Путин отметил, что Россию и африканские государства связывают традиционно дружественные, проверенные временем отношения. "Наша страна сыграла значимую роль в освобождении континента, содействуя борьбе народов Африки против колониализма, расизма и апартеида, - напомнил он. - Впоследствии мы оказывали помощь африканцам в защите независимости и суверенитета, в становлении государственности, формировании основ национальной экономики, создании боеспособных вооруженных сил".

Президент заявил, что советские и российские специалисты построили в Африке важные объекты инфраструктуры, гидроэлектростанции, дороги, промышленные предприятия, а тысячи африканцев получили качественное профессиональное образование в российских вузах. "Многие современные лидеры африканских стран хорошо помнят об этом и ценят нашу поддержку, - отметил президент РФ. - Не забываем эти страницы истории и мы".

"Сегодня развитие и упрочение взаимовыгодных связей с африканскими странами и их интеграционными объединениями – в числе российских внешнеполитических приоритетов", - подчеркнул он.