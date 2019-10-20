Путин заявил, что Россия готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с Африкой

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, хотя ряд западных стран идут по другому пути.

"Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы и готовы не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой, - сказал российский лидер в интервью ТАСС. - Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле".

При этом Путин подчеркнул: "Ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран". "Подобными методами они пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся – уже в "новой обертке" – выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей живущих здесь, и на экологические и другие риски", - сказал президент. "Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой", - заметил Путин.

По его словам, в развитии отношений со странами Африки заинтересованы не только западноевропейские страны, США, КНР, но и Индия, Турция, государства Персидского залива, Япония, Республика Корея, Израиль, Бразилия. "И это не случайно: Африка все больше становится континентом возможностей, - сказал Путин. - Она обладает огромными ресурсами, потенциальной экономической привлекательностью". Глава государства отметил рост инфраструктурных потребностей Африки, стремительное увеличение населения континента и его запросов. "Следовательно, расширяется внутренний рынок и потребление, - подчеркнул Путин. - А где открываются существенные перспективы для инвестиций, для извлечения выгоды, там возникает конкуренция, к сожалению, порой выходящая за рамки приличий".

По словам президента, Россия и Африка нацелены вместе отстаивать общие экономические интересы, защищать их от односторонних санкций, в том числе путем снижения доли доллара и перехода на другие валюты во взаимных расчетах. "Убежден, что африканцы не заинтересованы в эскалации противостояния крупных держав на континенте, - отметил Путин. - Напротив, они предпочли бы, чтобы соперничество сменилось на сотрудничество в противодействии таким острым для Африки вызовам, как терроризм, преступность, наркоторговля, неконтролируемая миграция, нищета, опасные инфекционные заболевания. Повторю: Россия готова именно к такой работе".

По словам российского лидера, африканская повестка РФ носит позитивный, устремленный в будущее характер. "Мы не дружим с кем-либо против кого-либо и решительно отвергаем какие бы то ни было геополитические игры вокруг Африки", - заключил он.