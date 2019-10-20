Лавров рассказал о "разводках" в дипломатии

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о провокационных действиях некоторые государств на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1", приуроченном к 75-летию МГИМО.

Как отметил Лавров, в современных отношениях между странами не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг: "Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко "поведутся", извините за жаргон, на такого рода "разводку".

"Когда бьют всерьез по твоим национальным интересам, по вещам, которые для тебя имеют принципиальнейший характер, конечно, нужно отвечать", - добавил министр. Он напомнил о действиях бывшего президента США Барака Обамы, который "хлопая дверью, когда уже наступила агония его администрации, абсолютно по злобе, пытаясь отомстить за поражение демократов на президентских выборах, отобрал собственность, выгнал [российских] дипломатов".

"Мы же тогда не сразу среагировали, потому что понимали, что это главным образом шаг, направленный на подрыв позиции Дональда Трампа, чтобы он начал свое президентство, имея в таком состоянии отношения с Российской Федерацией. Как вы помните, мы взяли паузу", - указал Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, Трампу, несмотря на все его декларации о желании нормально развивать отношения с Россией, Конгресс США просто не позволил этого сделать.