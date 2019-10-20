Лавров сообщил, что Киссинджер вновь собирается посетить Россию

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер намерен посетить Россию в следующем году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1", приуроченном к 75-летию МГИМО.

Лавров сообщил, что недавно встречался с Киссинджером в Нью-Йорке. "Он сказал, что очень старался приехать на мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Евгения Максимовича Примакова. В силу других обязательств у него это не получается, но он обязательно приедет на следующий год", - сказал он.

"Мы надеемся, что это произойдет", - добавил министр.

Генри Киссинджер - американский политический и государственный деятель. Занимал посты советника президента США по национальной безопасности (1969-1975) и государственного секретаря США (1973-1977). В 1973 году он получил Нобелевскую премию мира за завершение Парижских переговоров об окончании войны во Вьетнаме (совместно с Ле Дык Тхо). В мае 2019 года политику исполнилось 96 лет.

Киссинджер часто бывает в России, и во время этих поездок он более 10 раз встречался с президентом Владимиром Путиным. Их первая встреча состоялась в июле 2001 года, последняя - в июне 2017 года, когда экс- госсекретарь участвовал в работе экспертного форума "Примаковские чтения".