Лавров рассказал, за что ему бывало стыдно

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью телеканалу "Россия-1", приуроченном к 75-летию МГИМО, о моментах в истории России, за которые ему было неудобно.

"У каждого человека, обладающего такими свойствами, как порядочность, честность, есть моменты, когда ему бывает не очень по себе от того, что происходит в его стране. Это очень индивидуально и лично", - сообщил он.

Лавров добавил, что в его жизни было несколько подобных случаев. "Все они связаны с периодом, когда разваливался СССР. Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации", - отметил он.