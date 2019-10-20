Путин: вооруженным силам ряда стран Африки нужна помощь в противодействии боевикам

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженным силам и органам правопорядка ряда стран Африки нужна помощь в борьбе с боевиками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС накануне саммита Россия - Африка.

"Вооруженные силы и органы правопорядка ряда африканских стран не способны в одиночку противодействовать боевикам и нуждаются в существенной помощи", - сказал он.

Путин заверил, что Россия продолжит курс на расширение сотрудничества со странами Африки в области борьбы с терроризмом и другими угрозами безопасности.

"Продолжим курс на расширение контактов между спецслужбами и правоохранительными структурами России и стран Африки в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством", - заявил российский лидер.

Он отметил, что взаимодействие в области обеспечения региональной безопасности остается важной составляющей отношений России со странами Африканского континента. "Не случайно лозунг нашего саммита – "За мир, безопасность и развитие". Без решения этих проблем не может быть поступательного движения вперед", - подчеркнул глава государства.

Путин пояснил, что ситуация во многих районах Африки остается нестабильной: не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, продолжаются острые политические и социально-экономические кризисы. "Высокую активность в Северной Африке, в Сахаро-Сахельской зоне, районе озера Чад, на Африканском Роге проявляют многочисленные террористические организации, включая ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), "Аль-Каиду", "Боко Харам", "Аш-Шабаб" (запрещенные в РФ организации - прим. ТАСС), - добавил он.