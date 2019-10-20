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Песков: Путин проводит международную политику, руководствуясь интересами страны

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подписывается много конкретных контрактов и документов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осуществляет международную политику, ориентируясь, в первую очередь, на интересы граждан России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

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"Ведя мировые дела, осуществляя международную политику, наш президент руководствуется, прежде всего, интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что "очень много конкретных контрактов подписывается, конкретных документов".

Владимир Путин 14 и 15 октября посетил с государственными визитами Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. По итогам состоявшихся переговоров были подписаны документы о сотрудничестве с этими странами в различных областях. В частности, как сообщалось, Россия и ОАЭ подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОАЭРоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий Сергеевич
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