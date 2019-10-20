Песков сообщил, что Путин и Эрдоган продолжат прямое общение по ситуации в Сирии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Продолжение прямых контактов президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана по военной операции Турции в Сирии не исключено. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"В целом, российская и турецкая сторона находятся в контакте. Нельзя исключать, что и президенты продолжат прямое общение на этот счет", - сказал он во время государственных визитов президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые состоялись 14 и 15 октября.

Песков подчеркнул, что события, происходящие на северо-востоке Сирии, вызывают крайнюю обеспокоенность и потенциально могут навредить политическому урегулированию.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи. Песков ранее заявлял, что лидеры планируют обсудить ситуацию на северо-востоке Сирии.