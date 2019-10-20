Путин и ас-Сиси обсудят весь комплекс отношений России и Египта на встрече в Сочи

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси обсудят весь комплекс двусторонних отношений на встрече в Сочи. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться на переговорах в Сочи, в частности, возможность возобновления чартерного авиасообщения между странами.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Путина и ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.