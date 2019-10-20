Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Путин и ас-Сиси обсудят весь комплекс отношений России и Египта на встрече в Сочи

На встрече также будет затронут вопрос возможного возобновления чартерного авиасообщения между странами

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси обсудят весь комплекс двусторонних отношений на встрече в Сочи. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться на переговорах в Сочи, в частности, возможность возобновления чартерного авиасообщения между странами.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Путина и ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Песков, Дмитрий СергеевичСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Песков сообщил, что Путин и Эрдоган продолжат прямое общение по ситуации в Сирии
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что события, происходящие на северо-востоке республики, вызывают крайнюю обеспокоенность и потенциально могут навредить политическому урегулированию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС