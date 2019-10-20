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Лавров и глава МИД Болгарии обсудят в Москве безопасность и сотрудничество в энергетике

Визит Екатерины Захариевой станет первым визитом министра иностранных дел Болгарии в Москву за последние восемь лет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, глава МИД Болгарии Екатерина Захариева проведут в понедельник переговоры в Москве.

Как сообщили в российском министерстве, они рассмотрят состояние и перспективы углубления двусторонних отношений с акцентом на сотрудничество в области энергетики и торговли. Кроме того, ожидается обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных проблем.

Визит Захариевой станет первым визитом министра иностранных дел Болгарии в Москву за последние восемь лет. В интервью ТАСС в преддверии визита она сообщила, что намерена обменяться мнениями с российским коллегой по основным вопросам региональной и европейской безопасности, а также обсудить сотрудничество по приоритетным для Болгарии вопросам в экономике, энергетике, туризме, транспорте.

В последние годы происходит активизация политического диалога между двумя странами. Так, в марте состоялся официальный визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Софию, а в июне на полях Петербургского международного экономического форума встретились президенты РФ и Болгарии Владимир Путин и Румен Радев. В Софии ждут главу российского государства с визитом в следующем году.

Торговля в фокусе

Планируется, что в центре внимания глав внешнеполитических ведомств будут торгово-экономические связи. Россия остается одним из основных торговых партнеров Болгарии, в 2018 году двусторонний товарооборот составил $3,47 млрд. При этом санкции Евросоюза и ответные меры РФ сдерживают развитие торгово-экономических связей Москвы и Софии.

Ключевой сферой российско-болгарского сотрудничества является энергетика. София работает над организацией транзита газа в Европу по второй ветке "Турецкого потока", а также обсуждает возобновление строительства АЭС "Белене".

Духовная близость

Как подчеркивают в МИД РФ, дружественный характер российско-болгарских связей в значительной мере обусловлен духовной и культурной близостью двух стран. В июле этого года Россия и Болгария отметили 140-летие дипломатических отношений, а в 2018 году в обеих странах прошли масштабные праздничные мероприятия по случаю 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

В интервью ТАСС глава МИД Болгарии рассказала, что Москва и София готовятся подписать пятилетнюю программу сотрудничества в области культуры и образования. Кроме того, республика намерена расширять сотрудничество с Россией в области туризма.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичЛавров, Сергей ВикторовичБолгарияРоссия
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