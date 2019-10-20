Лавров на экспертной конференции в МГИМО напомнит о преемственности в дипломатии

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник выступит на сессии XII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ). Мероприятие, организованное на площадке МГИМО, продлится два дня, 21-22 октября, и соберет более 1,5 тыс. российских и зарубежных представителей власти, дипломатов, экспертов и ученых.

Его программа состоит из более чем 70 тематических сессий, параллельно с которыми пройдут Образовательный форум Россия - АСЕАН и конференция "Академическая дипломатия. Место и роль ведущих российских университетов". Делегаты обсудят актуальные вопросы мировой политики и экономики, новые подходы в образовании, а также роль академического сообщества в налаживании международного гражданского диалога. Как ожидается, участники мероприятий не обойдут стороной и такие обретающие все большую актуальность темы, как кибербезопасность и искусственный интеллект, санкционные методы в политике и так далее.

Кроме главы российского внешнеполитического ведомства, на сессиях конвента выступят министр просвещения РФ Ольга Васильева и министр по делам молодежи, образования и спорта Хан Чуон Нарон, председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, ректоры МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ Анатолий Торкунов и Александр Яковенко.

Память о великих

Лавров не раз говорил о важности сохранения памяти о тех, кто стоял у истоков современной школы российской дипломатии, силу которой признают даже ее оппоненты. В понедельник он, как ожидается, выступит с речью на специальной пленарной сессии "Дипломатия: опыт и наследие эпохи", которая будет посвящена выдающимся советским и российским дипломатам: Андрею Громко, Анатолию Добрынину, Олегу Трояновскому, Евгению Примакову, Юрию Воронцову.

В списке выступающих также числятся председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, советник президента США Рональда Рейгана Сьюзан Масси, директор Института Европы РАН Алексей Громыко и другие.

Образовательный обмен с АСЕАН

В центре внимания участников Образовательного форума Россия - АСЕАН будут практики в школах и высших учебных заведениях, академическая мобильность, а также специфика воспитания одаренных детей. "Дискуссии форума будут посвящены лучшим практикам в области высшего, среднего и начального образования, сотрудничеству в сфере профессионально-технического обучения, сотрудничеству в преподавании точных наук, а также практикам в сфере студенческой мобильности", - перечислили в пресс-службе МГИМО.

Диалог ученых

Как ранее отмечал в беседе с ТАСС Торкунов, МГИМО всегда играл большую роль в диалоге гражданских обществ. Сам ректор института является сопредседателем франко-российского форума "Трианонский диалог".

В рамках конференции "Академическая дипломатия. Место и роль ведущих университетов", МГИМО предложил представителям аналогичных "Трианону" форматов межкультурного обмена, таких как российско-германский "Петербургский диалог", российско-австрийский "Сочинский диалог", Российско-итальянский форум, форум "Диалог Россия - Республика Корея" и центр АСЕАН, обсудить их место в гражданской дипломатии и в целом их эффективность. Кроме того, они постараются определить конкретные цели таких механизмов и способы их достижения, рассмотреть роль образования и университетов в повестке работы таких форматов.