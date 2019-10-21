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Экс-министр правительства Бурятии стал вице-премьером Забайкалья

О назначении Александра Бардалеева стало известно на оперативном совещании исполнительных властей региона

ЧИТА, 21 октября. /ТАСС/. Бывший министр экономики Бурятии Александр Бардалеев стал вице-премьером Забайкальского края, главой регионального Минэкономразвития.

"С этого дня [Бердалеев] занимает должность заместителя председателя правительства края - министра экономического развития", - сказал в понедельник губернатор Александр Осипов на оперативном совещании исполнительных властей региона.

Источник ТАСС в правительстве Забайкальского края отметил, что бывший глава краевого Минэкономразвития Андрей Кефер сохранит за собой пост вице-премьера, но будет курировать региональные министерство финансов, службу по тарифам и ценообразованию и департамент госзакупок.

Бардалееву 40 лет, с января 2018 по июль 2019 года он возглавлял министерство экономики соседней Бурятии. Он занял эту должность, став победителем открытого конкурса правительства республики. До этого более 13 лет работал в банковской сфере.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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