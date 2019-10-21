Лавров: диалог между Россией и Болгарией обрел устойчивость и динамику

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил успехи в развитии диалога между Россией и Болгарией.

"Мы рады вас приветствовать в Москве и продолжить диалог, который за последнее время обрел устойчивость и динамику, - сказал он, открывая встречу с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой. - Нам кажется, это отражает интересы народов наших стран. Отношения между нами опираются на глубокие исторические и культурные традиции. В прошлом году мы отмечали 140 лет освобождения Болгарии в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов, а в этом году отметили 140 лет установления дипломатических отношений".

"Мы признательны за то, что вы приняли наше приглашение, за хорошую возможность обсудить весь спектр двусторонних связей и, конечно же, обменяться мнениями о ситуации в Европе и мире в целом", - добавил Лавров.

Захариева отметила, что рада активизации диалога между Софией и Москвой. "За последний год у нас был ряд визитов на высоком уровне, и я рада, что возобновляется и мой диалог с вами", - добавила она.