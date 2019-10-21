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Проблемы Telegram в России

Спецпредставитель президента заявил, что в России нет запрета на использование Telegram

СКОЛКОВО, 21 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования. В частности, он задействован в управлении сетевым проектом на базе российских университетов, привел пример Песков, отвечая на вопрос о том, как он относится к запрету мессенджера.

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"Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы", - сказал спецпредставитель президента, выступая на одной из сессий международного форума "Открытые инновации" в технопарке "Сколково" в понедельник.

С апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать используемые Telegram IP-адреса после соответствующего решения Таганского суда Москвы. Причиной стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей. Руководство Telegram заявило, что требования ФСБ выполнить технически невозможно, но свою позицию в Верховном суде представители мессенджера отстоять не смогли. Всего под блокировку попали несколько миллионов IP-адресов, что привело к сбоям в работе сторонних ресурсов.

Международный форум "Открытые инновации", в котором участвуют представители власти, корпораций, технологических компаний, ученые и эксперты, проводится ежегодно с 2012 года под эгидой правительства РФ и является площадкой для обсуждения проблем развития и коммерциализации новейших технологий, а также создания новых инструментов международного сотрудничества в данной сфере. В этом году он проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". Тема мероприятия - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Программа включает более 150 деловых сессий с участием экспертов из почти ста стран.

Соорганизаторы форума - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.

Теги
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