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Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Лавров: курды и Дамаск заинтересованы в помощи России для выстраивания диалога

Глава МИД отметил, что РФ не планирует проводить в Сочи сирийско-турецкую встречу

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сирийское правительство и курды выразили заинтересованность в том, чтобы Россия оказала им содействие в выстраивании диалога. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Такой диалог мы готовы всячески поощрять. Обе стороны проявили заинтересованность в том, чтобы Россия помогла им в этом процессе", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что необходим диалог между Турцией и Сирией, Москва тоже готова "играть вспомогательную роль, поощрять такие прямые контакты".

Лавров также заявил, что РФ готова поддержать внесение изменений в Аданское соглашение по режиму границы между Турцией и Сирией, если стороны примут соответствующее решение. "Если стороны в ходе контактов сочтут необходимым и обоюдоприемлемым каким-то образом уточнить или изменить это соглашение, это будет их решение. Мы, конечно, его примем и поддержим", - подчеркнул министр.

Лавров добавил, что РФ пока не планирует организацию контактов между Сирией и Турцией в Сочи по ситуации в Заевфратье. "Насчет планируемых контактов между сирийскими и турецкими представителями в Сочи комментарии представителя администрации президента уже были сделаны. Мы таких контактов не планируем", - сказал он.

Ранее советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан сообщила, что Россия намерена провести в Сочи встречу по вопросам безопасности между представителями сирийских властей и Турции на фоне операции турецкой армии против курдских формирований в Заевфратье.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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