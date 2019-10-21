Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представители Госдумы и СФ примут участие в парламентской "двадцатке" в Токио в ноябре

Вице-председатель Совета Федерации Ильяс Умаханов будет представлять Россию на церемонии по случаю интронизации императора Японии Нарухито, которая пройдет 22 октября

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Представители обеих палат российского парламента примут участие в парламентской "двадцатке", которая пройдет 4 ноября в Токио. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-председатель Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"Мы готовимся 4 ноября к парламентской "двадцатке". В ней примут участие представители обеих палат парламента РФ. На каком именно уровне, пока не решено", - сказал он.

Умаханов будет представлять РФ на церемонии по случаю интронизации императора Японии Нарухито, которая пройдет 22 октября.

Япония в этом году председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, встреча глав МИД пройдет 22-23 ноября в Нагое.

Теги
Умаханов, Ильяс Магомед-СаламовичЯпонияРоссия
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Лавров: курды и Дамаск заинтересованы в помощи России для выстраивания диалога
Глава МИД отметил, что РФ не планирует проводить в Сочи сирийско-турецкую встречу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС