Представители Госдумы и СФ примут участие в парламентской "двадцатке" в Токио в ноябре

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Представители обеих палат российского парламента примут участие в парламентской "двадцатке", которая пройдет 4 ноября в Токио. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-председатель Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"Мы готовимся 4 ноября к парламентской "двадцатке". В ней примут участие представители обеих палат парламента РФ. На каком именно уровне, пока не решено", - сказал он.

Умаханов будет представлять РФ на церемонии по случаю интронизации императора Японии Нарухито, которая пройдет 22 октября.

Япония в этом году председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, встреча глав МИД пройдет 22-23 ноября в Нагое.