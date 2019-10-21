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Россия передала Болгарии в бессрочное пользование землю, где находится ее посольство

РФ ожидает аналогичных шагов от болгарской стороны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Участок земли, где располагается здание посольства Болгарии в Москве, передан республике в бессрочное пользование, РФ ожидает аналогичных шагов от болгарской стороны. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.

"Я передал коллеге документы о государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования участком посольства Болгарии в России. Рассчитываем на встречное содействие партнеров в решении соответствующих вопросов, связанных с объектами российской государственной собственности в Болгарии", - сказал Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБолгарияРоссия
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