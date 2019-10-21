Лавров принял приглашение главы МИД Болгарии посетить республику

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен совершить визит в Болгарию по приглашению вице-премьера, главы МИД республики Екатерины Захариевой.

"Госпожа министр любезно пригласила меня посетить Болгарию с ответным визитом. Я с удовольствием и признательностью это приглашение принимаю", - сказал Лавров в понедельник по итогам переговоров с болгарской коллегой.

Условия для изучения русского языка

Россия признательна болгарским властям, которые создают хорошие условия для изучения русского языка, отметил министр иностранных дел.

"Выразили признательность правительству Болгарии за принимаемые меры по созданию благоприятных условий для изучения русского языка, который уже около 10 лет остается вторым по популярности иностранным языком в Болгарии", - сказал Лавров.

"Мы рады, что болгарская молодежь демонстрирует высокий интерес к получению высшего образования в России. В этом учебном году 230 студентов из Болгарии зачислены в российские вузы и будут проходить обучение за счет средств федерального бюджета. В свою очередь несколько сотен российских граждан обучаются в вузах Болгарии", - отметил министр.

Строительство АЭС "Белене"

Кроме того, Лавров рассчитывает, что у госкорпорации "Росатом" есть неплохие шансы в тендере на возобновление строительства АЭС "Белене" в Болгарии.

"Росатом готов участвовать в процедурах по отбору подрядчика на возобновление строительства АЭС "Белене", - сказал он. - Рассчитываем на хорошие шансы нашей госкорпорации, учитывая, что именно она является производителем атомных реакторов и автором-собственником технологий в этом проекте".

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в ГК "Росатом") уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков станции, на площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства. Однако в мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить проект и в 2019 году был объявлен тендер на строительство АЭС. Процедура выбора стратегического инвестора для АЭС была опубликована 22 мая 2019 года в официальном журнале Европейского союза. Срок завершения процедуры - 12 месяцев с даты публикации.