Медведев обсудил с Нетаньяху вопросы сотрудничества России и Израиля

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы сотрудничества двух стран.

Как сообщили в пресс-службе кабмина РФ, также Медведев поздравил Нетаньяху с 70-летием.

"Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием, - говорится в сообщении. - Во время беседы также были затронуты отдельные вопросы российско-израильского сотрудничества".

По телефону с Нетаньяху в понедельник также пообщался президент РФ Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер поздравил своего израильского коллегу с юбилеем, обсудил с ним также ситуацию в Сирии и ряд актуальных двусторонних вопросов.