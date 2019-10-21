В МИД РФ заявили, что успешное проведение выборов в Мозамбике способствует развитию страны

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Успешное проведение президентских, парламентских и губернаторских выборов в Мозамбике создадут условия для политического, экономического и социального развития страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В Москве приветствуют успешное проведение столь важного внутриполитического мероприятия в жизни Мозамбика. Исходим из того, что сделан еще один существенный шаг в продвижении мозамбикского общества по пути политической стабильности и социально-экономического развития", - отметили в дипведомстве.

На состоявшихся 15 октября в Мозамбике выборах, по предварительным данным Национальной избирательной комиссии, победил действующий президент страны Филипе Ньюси от правящей партии "Фронт освобождения Мозамбика" ("Фрелимо"). Ее же кандидаты получили большинство на парламентских и губернаторских выборах. За процессом голосования следили около 400 иностранных наблюдателей от Африканского союза, Сообщества развития Юга Африки, ЕС, а также представители мозамбикских НПО, которые не выявили серьезных нарушений.

Как сообщило агентство AFP, ведущая оппозиционная партия страны "Мозамбикское национальное сопротивление" ("Ренамо") обвинила "Фрелимо" в нарушении соглашения о прекращении военных действий, когда ряд ее представителей был арестован после заявления о нарушениях в ходе голосования, не признала итоги выборов и призвала назначить новые.