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Матвиенко заявила, что Россия настроена на продолжение конструктивного диалога с КНДР

Спикер Совета Федерации отметила, что российские парламентарии с теплотой вспоминают свой визит в КНДР в 2018 году, а также встречу с лидером республики Ким Чен Ыном
Спикер Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Спикер Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия придает важное значение визиту делегации КНДР в Москву и настроена на продолжение конструктивного диалога и совместной работы двух стран. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером Верховного народного собрания (парламента) КНДР Пак Тхэ Соном.

"Ваш приезд в Россию - свидетельство, по нашему мнению, и серьезного настроя руководства КНДР на продвижение сотрудничества с Россией. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что и в нашей стране имеется такой же настрой на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы на благо наших стран и наших народов", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что спикера парламента КНДР знают в России как видного государственного деятеля и как человека, который внес большой вклад в развитие двусторонних отношений, а также укрепление дружбы между двумя народами.

"Мы придаем большое значение вашему визиту в Россию. Считаем, что он послужит укреплению не только российско-северокорейского парламентского взаимодействия, но и позволит расширить сотрудничество между нашими государствами в самых разных сферах", - добавила председатель верхней палаты парламента.

Она выразила надежду на то, что подготовленная для делегации насыщенная программа "будет способствовать лучшему пониманию процессов, происходящих в России", а также познакомит ее с культурой и историей страны.

Матвиенко отметила, что российские парламентарии с теплотой вспоминают свой визит в КНДР в 2018 году, а также встречу с лидером страны. "Была очень интересная, очень содержательная беседа. Она мне запомнилась", - сказала председатель СФ.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКНДРРоссия
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