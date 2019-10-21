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Посольство РФ опровергло обвинения главы контрразведки Чехии

В российском диппредставительстве заявили, что не имеют никакого отношения к какой-либо агентурной сети

ПРАГА, 21 октября. /ТАСС/. Посольство РФ не имеет отношения к раскрытой чешской контрразведкой сети агентов, якобы работавших на российские спецслужбы, о чем заявил в понедельник директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве России.

"Это совершенно не соответствует действительности, - подчеркнули в посольстве. - Посольство не имеет никакого отношения к какой-то агентурной сети".

Коуделка выступил в понедельник на конференции по вопросам безопасности в Палате депутатов (нижней палате парламента) республики с утверждением, что его ведомство, выполняющее функции национальной контрразведки, раскрыло и во взаимодействии с Национальным центром борьбы с организованной преступностью ликвидировало агентурную сеть, якобы созданную российскими спецслужбами. По его словам, она "финансировалась из России и российским посольством [в Чехии]".

Глава ведомства отметил, что данная информация будет включена в годовой отчет о деятельности чешской контрразведки, открытая для общественности часть которого будет опубликована до конца текущего года.

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