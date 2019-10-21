Лавров считает, что все мировые кризисы должны решаться в русле решений СБ ООН

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Современные мировые конфликты необходимо урегулировать в рамках принятых Советом Безопасности ООН резолюций. Это подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров на XII конвенте Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО.

"Говоря об ООН, не могу не подтвердить нашу позицию, что все без исключения конфликты современного мира должны решаться в русла тех решений, которые принимает Совет Безопасности. Это касается и сирийского урегулирования, и урегулирования ситуации вокруг Косова, в Ливии. Иранская ядерной программа, конечно же, должна решаться на основе тех договоренностей, которые были достигнуты и закреплены СБ ООН, - сказал он. - То же самое касается весьма и весьма острой проблемы современности - напряженность в Персидском заливе. Упомяну также резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившую Минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины".

Министр добавил, что такой принцип необходимо применять и в отношении африканских конфликтов. "К сожалению, их много, меньше не становится. По каждому из этих конфликтов есть параметры урегулирования, которые закреплены СБ ООН. Мы выступаем за то, чтобы СБ продвигался по этим лекалам в самом тесном, может даже более тесном, чем сейчас, взаимодействии с Африканским союзом", - подчеркнул Лавров.