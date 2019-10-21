Комиссия допустила четырех кандидатов до заключительного этапа конкурса на пост мэра Пензы

ТАСС, 21 октября. Комиссия допустила четырех кандидатов, принимающих участие в конкурсе на пост мэра Пензы, до финального этапа, во время которого они выступят перед депутатами, сообщается в понедельник на сайте городской думы.

В понедельник свои программы конкурсной комиссии представили депутат заксобрания Пензенской области Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин, заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев и первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.

"Сегодня, 21 октября, в пензенской городской думе состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы администрации областного центра. Члены комиссии последовательно заслушали всех четырех претендентов, представивших программы развития Пензы. По результатам обсуждения и голосования до сессии [городской думы] допущены все четверо", - говорится в сообщении.

Сессия думы состоится 25 октября, депутаты заслушают доклады претендентов на пост главы администрации и выберут мэра путем тайного голосования.

"У нас хороший кадровый резерв. Все ребята оказались достойными, профессиональными, правильно сориентированными. Они очень ответственно отнеслись к написанию программ по развитию города", - приводит пресс-служба слова первого зампреда областного правительства Ларисы Рябихиной.

Согласно уставу Пензы, глава администрации города назначается на должность гордумой из числа кандидатов, которые прошли конкурсный отбор. Одним из требований является достижение кандидатом возраста 30 лет. Контракт с мэром заключает глава Пензы на срок полномочий гордумы. Полномочия мэра Пензы Виктора Кувайцева, занимавшего должность с 2015 года, были прекращены 20 сентября в связи с его избранием депутатом гордумы нового созыва. Выборы в гордуму Пензы 8 сентября впервые прошли по смешанной системе: 10 мест были распределены по партийным спискам среди партий, которые прошли барьер в 5%, 25 мест заняли депутаты, победившие в одномандатных округах. Представители "Единой России" получили в гордуме 19 мест, КПРФ - 12 мест, ЛДПР, "Справедливая Россия" и Партия пенсионеров - по одному месту, еще одно место занял победивший в одномандатном округе самовыдвиженец. Состав гордумы по итогам выборов был обновлен на 60%.