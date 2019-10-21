Путин и ас-Сиси обсудят чартерное авиасообщение между РФ и Египтом

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече в Сочи 23 октября обсудят возобновление чартерного авиасообщения между РФ и АРЕ. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Несомненно, это тема будет обсуждаться. Она обсуждалась и ходе предыдущей встречи двух лидеров, тогда были даны некоторые поручения в данном контексте. Мы готовимся к этому обсуждению, специально пригласили на беседу с ас-Сиси нашего министра транспорта, который выскажет свои соображения", - сказал он. Ушаков добавил, что представители египетской стороны на этой встрече также расскажут, "что они собираются делать, чтобы эти авиарейсы были возобновлены в полном объеме".

"Также планируется обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - добавил Ушаков.

По словам помощника президента, президенты России и Египта проведут двустороннюю встречу утром 23 октября перед пленарным заседанием экономического форума Россия - Африка, "лидеры договорятся, как вести работу в ходе этих двух дней (23-24 октября, когда в Сочи состоится экономический форум и саммит Россия-Африка - прим.ТАСС)". Кроме того, по словам Ушакова лидеры обсудят и вопросы двустороннего сотрудничества.