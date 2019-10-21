Путин и Нетаньяху обсудили дело осужденной в России израильтянки

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник затронул тему задержанной в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево израильтянки Наамы Иссахар. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

"Эта тема на слуху и она в той или иной степени затрагивалась", - сказал Ушаков.

Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что "Нетаньяху лично занимался делом Наамы Иссахар в последнее время". "Он обсудил данный вопрос с президентом [России Владимиром] Путиным во время их встречи в Сочи несколько недель назад (переговоры лидеров состоялись 12 сентября - прим. ТАСС), а также в ходе их телефонной беседы на этой неделе (7 октября - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

11 октября Химкинский городской суд признал Иссахар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере и назначил ей наказание в виде семи лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима. 25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в аэропорту Шереметьево, где делала пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, не покидая транзитную зону московского аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 г наркотического вещества, которое экспертиза установила как гашиш.

В понедельник Песков говорил журналистам, что если обращение израильских властей по поводу Иссахар поступит в Москву, оно будет рассмотрено главой российского государства, который и примет решение.