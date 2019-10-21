Ушаков: надо избегать действий, способных нанести ущерб сирийскому урегулированию

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В преддверии заседания Конституционного комитета Сирии необходимо избегать действий, способных нанести ущерб сирийскому урегулированию. На это указал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Что особенно важно, мы это неоднократно подчеркивали, чтобы сейчас никакими акциями, никакими шагами не нанести ущерба урегулированию сирийского кризиса и продвижению политического процесса, - сказал он. - Это особенно важно в эти дни, в эти недели с учетом того, что в конце октября проводится первое заседание Конституционного комитета".

Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин встретится в Сочи 22 октября с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и продолжит обсуждение ситуации на севере Сирии в контексте проводимой там турецкими военными операции. "Предполагается продолжить обсуждение ситуации в Сирии, естественно, прежде всего в контексте проводимой турецкими вооруженными силами военной операции в Заевфратье", - сказал Ушаков, отметив, что очередной личный контакт двух лидеров станет уже восьмым с начала года.

Помощник президента РФ подчеркнул, что Путин и Эрдоган общаются друг с другом очень часто, как лично, так и по телефону. В частности, их прошлый разговор состоялся 15 октября. " В ходе этого разговора с учетом особенности ситуации в Сирийской Арабской Республике условлено было провести внеочередной рабочий контакт", - пояснил он.

Развитие ситуации

Ушаков указал, что российская сторона в целом позитивно оценивает итоги переговоров турецкого руководства с вице-президентом США. "Но завтра (во вторник), как известно, 120 часов и эти пять суток уже истекают, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, - отметил представитель администрации президента. - Собственно это и будут обсуждать наши два руководителя". Он отметил, что для России главная задача - добиваться долгосрочной стабильности в Сирии, и указал на неизменность российской позиции. "Исходим [из того], естественно, что интересы всех групп сирийского народа будут учтены", - подчеркнул Ушаков.

17 октября Соединенные Штаты и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Турецкая сторона согласилась прекратить военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность отрядам СДС покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

Говоря о сохранении сбалансированности ситуации накануне заседания сирийского Конституционного комитета Ушаков подчеркнул, что этот орган уже сформирован и сейчас самое главное "создать такие условия, которые бы не мешали проведению первого заседания". "Лидеры будут это обсуждать", - сказал он, уточнив, что ожидаются переговоры в составе небольших делегаций.

Контакты с Асадом

Отвечая на вопрос, планируется ли в связи с происходящими в Сирии событиями провести личные контакты с президентом САР Башаром Асадом, Ушаков отметил, что "с сирийским лидером постоянно контактируют наши представители по различным направлениям". В частности, он упомянул о переговорах по линии специального представителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, а также по линии Министерства обороны. "Несомненно, ситуация в контексте турецкой операции очень подробно и обстоятельно обсуждалась между нашими и представителями Асада", - заключил Ушаков, отметив, что всю новую информацию Путин и Эрдоган сами расскажут по итогам встречи. Он призвал не опережать события и дождаться совместной итоговой пресс-конференции лидеров России и Турции.

Помощник президента не исключил, что Путин и Эрдоган переговорят один на один. По его словам, затем планируется провести рабочий ланч в более расширенном формате, в ходе которого будут затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества. По оценке Ушакова, оно развивается по нарастающей. Он оценил итоги работы по всем направлениям как "неплохие", а также констатировал рост товарооборота.