Путин 29 октября встретится с президентом Кубы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует 29 октября встретиться с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

"29 октября у нас состоятся переговоры с президентом Кубы Диас-Канелем", - сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, эта встреча станет продолжением тех бесед и контактов, которые недавно провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ посетил Кубу 3-4 октября. В ходе визита Медведев, в частности, встретился с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро, провел переговоры с Диас-Канелем, а также принял участие в запуске бурения первой горизонтальной скважины на месторождении Бока де Харуко.