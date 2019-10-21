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Путин 29 октября встретится с президентом Кубы

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, эта встреча станет продолжением тех бесед и контактов, которые недавно провел премьер-министр Дмитрий Медведев

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует 29 октября встретиться с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

"29 октября у нас состоятся переговоры с президентом Кубы Диас-Канелем", - сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, эта встреча станет продолжением тех бесед и контактов, которые недавно провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ посетил Кубу 3-4 октября. В ходе визита Медведев, в частности, встретился с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро, провел переговоры с Диас-Канелем, а также принял участие в запуске бурения первой горизонтальной скважины на месторождении Бока де Харуко.

Теги
Кастро, РаульПутин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичКубаРоссияУшаков, Юрий ВикторовичДиас-Канель, Мигель
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