Путин проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита Россия - Африка

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 23 октября на полях саммита Россия - Африка в Сочи проведет отдельные краткие встречи с лидерами восьми стран Африканского континента. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Путин проведет ряд двусторонних встреч, которые заранее согласованы. Мы планируем, что каждая встреча будет длиться порядка 30-45 минут, несколько государств мы примем, с учтем того, что в этом году мы уже принимали с визитами несколько представителей Африканского континента, сейчас эта работа продолжится в ходе саммита", - сказал Ушаков.

В частности, по его словам, на 23 октября, помимо переговоров с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, намечены отдельные встречи с президентом Намибии Хаге Готфридом Гейнгобом, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, президентом Центральноафриканской Республики Арканжем Туадерой, президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди, президентами Уганды Йовери Кагутой Мусевени, Нигерии Мухаммаду Бухари, ЮАР Сирилом Рамапосой, председателем Суверенного совета Республики Судан Абделем Фаттахом аль-Бурханом. С лидерами этих стран планируется обсудить как вопросы двустороннего сотрудничества, международную проблематику, в частности, урегулирование региональных конфликтов на континенте.

Он добавил, что президент РФ постарается отдельно пообщаться с лидерами всех 43 стран, которые будут принимать участие в мероприятиях в Сочи, в формате "на ногах". "Но со всеми запланировать 30-45-минутные разговоры мы просто физически не смогли", - пояснил Ушаков. Он признался, что в Сочи "без какого-то сумбура и определенной суматохи, наверное, не обойдется, но Россия к этому тоже готовится и будет делать все возможное, чтобы африканские лидеры чувствовали себя в Сочи комфортно".

На 23 октября также запланирована встреча Путина с представителями региональных межгосударственных организаций Африки в формате рабочего завтрака. В ней примут участие руководители Африканского союза, Сообщества развития Юга Африки, Экономического сообщества западноафриканских государств, Восточноафриканского сообщества, Экономического сообщества государств Центральной Африки, Союза арабского Магриба, "Сахельской пятерки", Африканского экспортно-импортного банка.

"Кроме того, Путин встретится буквально накоротке с руководителями ведущих африканских информагентств, просто поприветствует их", - сообщил Ушаков. По словам представителя Кремля, после этого, вечером 23 октября, состоится церемония официальной встречи российского президента с руководителями делегаций стран Африки, принимающих участие в экономическом форуме и саммите. "Затем Путин проведет торжественный прием в честь участников этого саммита", - резюмировал Ушаков.

Рабочий завтрак

На 23 октября также запланирована встреча Путина и ас-Сиси с представителями региональных межгосударственных организаций Африки в формате рабочего завтрака. В ней примут участие руководители Африканского союза, Сообщества развития Юга Африки, Экономического сообщества западноафриканских государств, Восточноафриканского сообщества, Экономического сообщества государств Центральной Африки, Союза арабского Магриба, "Сахельской пятерки", Африканского экспортно-импортного банка. На встрече также будут присутствовать и главы стран, председательствующих в названных организациях.

"Ключевая тема рабочего завтрака - перспективы сотрудничества этих крупнейших региональных организаций с нашим Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). На ланче выступит председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян", - сообщил Ушаков.

Он добавил, что Саркисян "расскажет и о деятельности ЕАЭС, и выскажет соображения и планы по углублению взаимодействия с африканскими региональными объединениями и отдельными странами континента".

Встречи Путина 24 октября

Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами африканских государств 24 октября в Сочи на полях саммита Россия - Африка.

По его словам, в частности 24 октября в Сочи пройдет встреча Путина с президентом Анголы Жоау Лоуренсу. "Планируется, что одной из главных тем беседы будет сотрудничество в торгово-экономической сфере. Двусторонний товарооборот за семь месяцев текущего года вырос на 42% и составил $34,8 млн", - сказал Ушаков.

Важным направлением кооперации двух стран является горнорудная сфера, в частности, разработка месторождений алмазов. Российская компания "Алроса" является соучредителем крупнейшей алмазодобывающей компании Анголы "Катока". Ушаков отметил, что страны разрабатывают среднесрочную программу сотрудничества в сфере геологии и недропользования до 2025 года.

Помощник президента уточнил, что также планируется встреча Путина с президентом Кении Ухуру Кениатой, на которой будет обсуждаться развитие торгово-экономических связей и обеспечение роста товарооборота. Государства прорабатывают вопрос о создании двусторонней межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

График российского президента, по словам Ушакова, предусматривает проведение 24 октября встречи с президентом Руанды Полем Кагаме. "Наметилась поступательная динамика сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. На полях саммита Россия - Африка в Сочи планируется подписать межправсоглашение о сооружении в Руанде Центра ядерной науки и технологий", - сказал помощник главы государства. По его словам, стороны также намерены активно развивать сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий. Имеются также перспективные совместные наработки в сфере геологоразведки и недропользования.

Также планируется, что 24 октября пройдет встреча Путина с президентом Гвинейской Республики Альфой Конде. В январе - июле текущего года объем двухсторонней торговли увеличился в 2,5 раза и достиг $79 млн. Перспективными сферами сотрудничества является горнодобыча, геологоразведка, энергетика, инфраструктура, транспорт, рыболовство, сельское хозяйства. Ушаков отметил, что в Гвинее ведут свою деятельность ряд крупных российских компаний. В частности, компания "Русал" ведет разработку бокситовых месторождений в Гвинее, суммарные инвестиции в проект превысили $300 млн. Кроме того, как сообщил Ушаков, компания "Северсталь" ведет добычу золота на гвинейских рудниках.

Он отметил, что одной из важных сфер сотрудничества является здравоохранение, в частности по линии Роспотребнадзора в этой стране в феврале 2017 года был открыт Российско-Гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Ранее в Гвинее Минздрав России проводил исследования российской вакцины против лихорадки Эбола. "Прорабатываются дополнительные меры в целях укрепления потенциала системы здравоохранения Гвинеи", - указал помощник российского лидера.

По его словам, также 24 октября планируется встреча Путина с главой Алжира Абделькадером Бенсалехом, в ходе которой будут обсуждаться вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Участники саммита

Ушаков сообщил, что саммит Россия - Африка посетят руководители и главы правительств 43 африканских стран.

"Саммит будет иметь масштабный, грандиозный характер. На саммит приедут главы государств и правительств 43 африканских стран. Всего в нем примут участие представители 54 стран континента, то, что 43 страны будут представлены на высшем уровне, само по себе является знаковым показателем. 11 стран будут представлены на уровне вице-президентов, министров иностранных дел или послов", - сказал Ушаков.

Кроме того, по его словам, на саммит приглашены и руководители региональных организаций. В их числе Африканский союз, Сообщество развития Юга Африки, Экономическое сообщество стран Западной Африки, Восточноафриканское сообщество, Экономическое сообщество центральноафриканских государств, Союз арабского Магриба, Африканский экспортно-импортный банк.

Представитель Кремля напомнил, что сопредседателем предстоящих экономического форума и саммита вместе с российским лидером Владимиром Путиным является президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. "Египтяне оказали нам очень большую практическую помощь в ходе подготовки этого саммита. Для нас эта история новая, поэтому поддержка сопредседателя была действительно важна. И экономический форум и сам саммит два президента будут проводить сообща, будут сопредседателями двух этих мероприятий", - рассказал Ушаков.

Межведомственные документы

Пакет межправительственных, межведомственных документов и меморандумов, а также коммерческих контрактов будет подписан по итогам Экономического форума Россия - Африка 23 октября. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, который напомнил, что проведение форума приурочено к саммиту Россия - Африка. "По итогам форума ожидается подписание большого пакета межправительственных, межведомственных документов и меморандумов, различных контрактов между конкретными фирмами", - сказал он.

Представитель Кремля добавил, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на пленарном заседании этого форума. "Путин и ас-Сиси откроют пленарное заседание в 11:00 мск. На сцене также будут присутствовать министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и ряд представителей крупного бизнеса", - сообщил Ушаков.

По его словам, Путин в своем выступлении "даст оценку нынешним отношениям России Африки по линии экономики, выскажет ряд соображений по дальнейшему укреплению торгово-инвестиционных связей, углублению кооперации в таких сферах, как энергетика, геология, строительство, инфраструктура, цифровизация, сельское хозяйство, здравоохранение и другие". Путин расскажет о поддержке, которую наша страна постоянно оказывает государствам Африки, особенно в подготовке национальных кадров", - добавил Ушаков.

"На форум приглашены около 10 тыс. участников, которые будут представлять такие сектора экономики, как промышленность и металлургия, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы и страхование, телекоммуникации и инфраструктура, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика и другие", - сказал Ушаков. Он также сообщил, что с российской стороны в форуме примут участие "руководители всех экономических ведомств, а также представители крупнейших российских компаний, которые уже работают в Африке или собираются это сделать в ближайшем будущем".

Программа экономического форума состоит из трех тематических блоков: "Развивая экономические связи", "Создавая совместные проекты" и "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере". По словам Ушакова, на форуме запланировано более 30 деловых сессий, посвященных обсуждению перспектив экономического развития Африки и вопросам ведения бизнеса на континенте, расширения российско-африканской торговли, реализации крупных совместных инвестиционных проектов. Участники также обсудят сотрудничество в области атомных технологий, совместные проекты в нефтегазовой отрасли и транспортной сфере, взаимодействие российских и африканских банков.

Декларация по итогам саммита

Все руководители делегаций африканских государств смогут выступить и изложить свою точку зрения в ходе двух пленарных заседаний саммита Россия - Африка 24 октября, сообщил Ушаков.

"Саммит будет состоять из двух пленарных заседаний. Участвуют все главы государств и все руководители делегаций. Причем имеется ввиду, что мы предоставим слово каждому руководителю африканской делегации, все будут иметь возможность выступить", - сказал Ушаков.

Он уточнил, что 24 октября на первом пленарном заседании выступят президенты России и Египта, а также ряд других глав государств и правительств Африки. На втором пленарном заседании саммита дискуссия будет продолжена в формате рабочего завтрака.

Планируется, что по итогам саммита будет принята декларация, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене.

По словам Ушакова, по итогам саммита также планируется подписание еще нескольких совместных документов. Помощник президента уточнил, что, в частности планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве, а также меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Комиссией Африканского союза.

Ушаков отметил, что по итогам саммита предполагается достичь договоренности о регулярном его проведении раз в три года. "А между ними будут проходить традиционные политические консультации министров иностранных дел России и трех стран Африки - действующего, предыдущего и будущего председателей Африканского союза", - сказал Ушаков.