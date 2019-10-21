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Володин примет участие в европейской конференции спикеров парламентов в Страсбурге

Как сообщил спикер Госдумы, в рамках поездки состоятся также его двусторонние встречи с главами парламентов стран, входящих в Совет Европы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам в понедельник, что планирует принять участие в европейской конференции спикеров парламентов в Страсбурге 24 октября.

"Делегация Госдумы с участием всех фракций поедет в [эту] командировку", - сказал Володин, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По его словам, это решение на Совете Думы поддержали представители всех фракций. "По мнению всех представителей фракций, необходимо принять то приглашение, которое поступило, и участвовать в конференции председателей [парламентов] стран, входящих в Совет Европы", - продолжил Володин.

Спикер уточнил, что в рамках поездки состоятся также его двусторонние встречи с главами парламентов стран, входящих в Совет Европы. Он заметил, что "повестка обещает быть достаточно напряженной, потому что сегодня уже ряд руководителей национальных парламентов европейских стран заявили о своем желании" участвовать в конференции.

"Есть желание встретиться с руководством ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), поэтому нам было бы правильно принять это приглашение, поехать, обсудить вопросы развития межпарламентских связей и темы, которые для нас являются важными, не только в рамках конференции спикеров стран, входящих в состав Совета Европы, но и в рамках двусторонних встреч", - добавил Володин.

В новость были внесены изменения (17:31 мск) - добавлены подробности.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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