Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новые консультации России и ЕС по антитеррору пройдут в 2020 году в Брюсселе

Конкретные даты пока не называются

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия и Евросоюз проведут следующий раунд консультаций по вопросам борьбы с терроризмом в Брюсселе в 2020 году. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и заместителя генсека Европейской внешнеполитической службы Педро Серрано.

"Достигнута договоренность о проведении очередного раунда переговоров в следующем году в Брюсселе ", - отметили в министерстве.

"Стороны обменялись опытом борьбы с терроризмом в России и на пространстве Евросоюза с акцентом на задачи противодействия возвращающимся из зон вооруженных конфликтов иностранным террористам-боевикам, наращивания обмена информацией по их перемещениям, пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии и пропаганды, в том числе в интернете, и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, материальной и технической поддержкой террористических группировок", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Теги
РоссияСыромолотов, Олег Владимирович
Реклама на ТАСС
Володин примет участие в европейской конференции спикеров парламентов в Страсбурге
Как сообщил спикер Госдумы, в рамках поездки состоятся также его двусторонние встречи с главами парламентов стран, входящих в Совет Европы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС