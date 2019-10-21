Новые консультации России и ЕС по антитеррору пройдут в 2020 году в Брюсселе

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия и Евросоюз проведут следующий раунд консультаций по вопросам борьбы с терроризмом в Брюсселе в 2020 году. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и заместителя генсека Европейской внешнеполитической службы Педро Серрано.

"Достигнута договоренность о проведении очередного раунда переговоров в следующем году в Брюсселе ", - отметили в министерстве.

"Стороны обменялись опытом борьбы с терроризмом в России и на пространстве Евросоюза с акцентом на задачи противодействия возвращающимся из зон вооруженных конфликтов иностранным террористам-боевикам, наращивания обмена информацией по их перемещениям, пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии и пропаганды, в том числе в интернете, и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, материальной и технической поддержкой террористических группировок", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.