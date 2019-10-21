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Прием документов на конкурс по выборам главы Челябинска завершился

Документы подали 16 кандидатов

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Комиссия Челябинской городской думы в понедельник завершила прием документов на конкурс по выборам главы города, который состоится в ноябре, всего документы подали 16 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

"Прием документов завершился в 15:14 мск. Всего документы подали 16 кандидатов", - сказали в пресс-службе.

Выборы главы Челябинска проводятся в связи с отставкой в июне 2019 года прежнего руководителя Владимира Елистратова. Тогда же врио главы назначили первого заместителя Наталью Котову. Конкурс назначен на 12 ноября.

В числе заявившихся на участие в конкурсе инженер-сметчик Александр Агарков; офицер запаса Максим Бакулин; безработный Сергей Ворончихин; безработный Сергей Губанов; директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Березки" Виталий Евгеньев; безработная Ирина Зезюкова; студент Денис Ибрагимов; врио главы города Наталья Котова; глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков; директор по строительству компании "ЭлектроСтройСервис" Сергей Любимкин; гендиректор НКО "Ассоциация "Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта" Игорь Медведев; индивидуальный предприниматель Василий Московец; пенсионер МВД Георгий Невский; независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы Александр Нечепорук; индивидуальный предприниматель Алексей Фомин; гендиректор ООО "Теплогазмонтаж" Ярослав Щербаков.

Теги
РоссияЧелябинская область
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