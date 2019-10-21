США не выдали визы восьми россиянам для участия в работе Первого комитета ГА ООН

ООН, 21 октября. /ТАСС/. Визы США для участия в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в этом году не получили восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщил в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов на заседании этого комитета.

"В этом году визы не получили уже восемь членов нашей делегации, то есть почти половина ее членов. Причем среди них не только сотрудники МИД России, но также представители Минобороны и госкорпорации "Роскосмос", которые должны были участвовать в тематических дискуссиях, мероприятиях на полях Первого комитета и в консультациях по проектам резолюций", - сказал он.

По его словам, США, по сути, заблокировали полноценную работу РФ в Первом комитете Генассамблеи ООН. "Последнее заседание комитета [ООН] по сношениям со страной пребывания продемонстрировало, что власти США не собираются менять свою позицию и пересматривать свою дискриминационную визовую политику, несмотря на то что вопрос ставится вполне конкретно, остро и имеет под собой солидное правовое основание", - сказал дипломат. "Таким образом, полноценное участие российской делегации и ряда других делегаций, по сути, заблокировано", - подчеркнул он.

Белоусов отметил, что Соединенные Штаты за две с половиной недели не предприняли никаких шагов для улучшения ситуации с выдачей виз членам делегаций. "На протяжении двух с половиной недель мы не наблюдаем со стороны США практических шагов по улучшению ситуации с выдачей виз членам делегаций, в том числе российской, которые должны были принять участие в работе [Первого] комитета", - сказал дипломат.

Единственное решение

По словам Белоусова, перенос ряда органов ООН из США будет единственным решением в случае невыдачи виз. "РФ будет вынуждена твердо настаивать на переносе работы и Первого комитета, и Комиссии ООН по разоружению в Вену или Женеву. Мы также не против рассмотрения для этих форумов любой другой площадки, где есть необходимая инфраструктура, - сказал он. - В этом видим единственно возможное решение проблемы с доступом иностранных представителей на мероприятия ООН, если США по-прежнему будут отказываться предпринять меры по урегулированию визовой проблемы".