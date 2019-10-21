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Дума 24 октября рассмотрит отзыв заявления по комиссии в рамках Женевских конвенций

Как сообщил Леонид Слуцкий, комитет по международным делам нижней палаты, который он возглавляет, рекомендует принять этот законопроект

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит внесенный президентом РФ Владимиром Путиным проект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава международного комитета нижней палаты Леонид Слуцкий.

"Госдума 24 октября рассмотрит внесенный президентом РФ законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Решение было принято Советом Думы. Комитет по международным делам полностью поддерживает инициативу президента и рекомендует принять проект закона", - сказал он.

"Позиция эта абсолютно взвешенная. Мы не можем и дальше смотреть на фактическое бездействие комиссии, а также на потенциальную опасность ее использования в политических целях для нагнетания международной обстановки", - добавил глава комитета.

Согласно пояснительным материалам к президентскому законопроекту, на основании статьи 90 Протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой "входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям".

Комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, указывается в документах. "При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным. Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают", - подчеркивается в пояснительной записке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияШвейцарияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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