Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Путин и Макрон заявили о необходимости уважения суверенитета Сирии

Российский президент проинформировал французского лидера о предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации ситуации в регионе, "включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп"
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. О необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии заявили президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре лидеров двух стран, состоявшемся в понедельник по инициативе французской стороны.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Подробно обсуждена обстановка на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Выражено мнение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности этого государства", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин проинформировал Макрона о предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации ситуации в регионе, "включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп",. "В целях выхода на устойчивое политическое урегулирование в Сирии отмечена важность запуска межсирийского диалога в рамках созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета", - отмечается в сообщении.

В субботу российский лидер провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, где вновь указал, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны и учета интересов каждой этноконфессиональной группы сирийского народа. Путин и Меркель отметили важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияФранцияКризис в СирииМакрон, Эмманюэль
Реклама на ТАСС
Горбачев считает, что окончание холодной войны было общей победой
Однако, как отметил бывший президент СССР, Запад объявил победителем себя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС