Путин и Макрон заявили о необходимости уважения суверенитета Сирии

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. О необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии заявили президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре лидеров двух стран, состоявшемся в понедельник по инициативе французской стороны.

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"Подробно обсуждена обстановка на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Выражено мнение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности этого государства", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин проинформировал Макрона о предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации ситуации в регионе, "включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп",. "В целях выхода на устойчивое политическое урегулирование в Сирии отмечена важность запуска межсирийского диалога в рамках созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета", - отмечается в сообщении.

В субботу российский лидер провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, где вновь указал, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны и учета интересов каждой этноконфессиональной группы сирийского народа. Путин и Меркель отметили важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета.