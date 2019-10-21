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Кризис на Украине
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Путин и Макрон согласны, что Киев должен выполнить договоренности "нормандской четверки"

Лидеры РФ и Франции подчеркнули безальтернативность минского Комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора подчеркнули безальтернативность минского Комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.

"При обсуждении возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки" президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - отметила пресс-служба главы российского государства.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел по проблеме урегулирования. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октября 2016 года в Берлине.

"Формула Штайнмайера", названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияКризис на УкраинеШтайнмайер, Франк-ВальтерМакрон, Эмманюэль
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