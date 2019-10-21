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Посольство РФ в Ливане предупредило соотечественников об угрозе беспорядков

Массовые демонстрации продолжаются в Ливане пятый день

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Бейруте призвало сограждан ограничить передвижения по стране в связи с продолжающимися беспорядками. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице диппредставительства в Twitter.

"В связи с массовыми протестами и забастовками в Ливане посольство России просит соотечественников по возможности ограничить перемещения по стране, избегать мест массового скопления людей, а также следовать рекомендациям местных органов безопасности", - указывается в сообщении.

Массовые демонстрации продолжаются в Ливане пятый день и парализовали экономическую жизнь страны. Протестующие приняли воззвание, в котором потребовали ухода в отставку всех министров, роспуска парламента и проведения в Ливане досрочных выборов. Одной из причин массового недовольства граждан стало решение властей ввести налог на приложение WhatsApp в размере $6 в месяц.

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