Посольство РФ в Ливане предупредило соотечественников об угрозе беспорядков

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Бейруте призвало сограждан ограничить передвижения по стране в связи с продолжающимися беспорядками. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице диппредставительства в Twitter.

"В связи с массовыми протестами и забастовками в Ливане посольство России просит соотечественников по возможности ограничить перемещения по стране, избегать мест массового скопления людей, а также следовать рекомендациям местных органов безопасности", - указывается в сообщении.

Массовые демонстрации продолжаются в Ливане пятый день и парализовали экономическую жизнь страны. Протестующие приняли воззвание, в котором потребовали ухода в отставку всех министров, роспуска парламента и проведения в Ливане досрочных выборов. Одной из причин массового недовольства граждан стало решение властей ввести налог на приложение WhatsApp в размере $6 в месяц.