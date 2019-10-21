Горбачев считает, что окончание холодной войны было общей победой

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Окончание холодной войны было общей победой, но Запад объявил победителем себя, не думая, как это будет воспринято в России. Такое мнение высказал бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, выдержки из которого в понедельник опубликовал Горбачев-фонд. В нем лауреат Нобелевской премии мира вспомнил о годах своей молодости, холодной войне, поделился тревогой относительно последствий новой гонки вооружений и нынешнего состояния российско-германских связей. Издатель газеты Штефан Ауст взял интервью у бывшего президента СССР по случаю 30-летия падения Берлинской стены.

"Окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду", - отметил Горбачев. "При этом не подумали: а как это будет воспринято в России, русскими, которые столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений. И как это повлияет на политику и на отношения между Россией и Западом - об этом тоже не подумали", - констатировал он.

По его словам, Запад стал вести себя так, как будто ему все позволено - "применять силу без санкции Совета Безопасности ООН, нарушать международные договоры, навязывать свои условия..." "В Европе, вместо создания новой архитектуры общей безопасности, пошли по пути расширения НАТО и объявления этого альянса гарантом безопасности на нашем континенте и за его пределами, - заметил бывший президент СССР. - В целом приходится констатировать, что западные политики не выдержали испытания новой эпохой. В этом корень и первопричина нынешних проблем".

Тем не менее он полагает, что сейчас в Европе "некоторые политические деятели все серьезнее начинают задумываться о том, что попытки изоляции России идут во вред всем, что нужно совместно искать выход, устраивающий все стороны". Как считает лауреат Нобелевской премии мира, "Германия может и должна внести весомый вклад в этот процесс".

Горбачев отметил, что "на пути глубоких реформ" внутри страны тогдашние власти СССР делали все, чтобы "избавить планету от угрозы ядерного холокоста". "Наши шаги по разоружению, открытое движение от вражды к добрососедству сначала вызывали удивление, а затем ответные шаги наших партнеров, - сказал он. - Впервые за многие годы повсеместно в международных отношениях стало преобладать доверие".

Смотреть вперед, а не назад

Горбачев призвал "смотреть вперед, а не назад" в международных отношениях и не ностальгировать по "определенным и понятным" временам холодной войны. "Проблем и вызовов очень много, - сказал он. - Надо избавляться от оружия массового уничтожения, не допустить новой гонки вооружений, надо спасать климат, окружающую среду, решать проблемы бедности и неравенства". "И все это можно сделать, но можно сделать только вместе, объединив усилия. Это главный вызов сегодняшнего дня", - особо подчеркнул он.

Касаясь объединения Германии, он отметил, что видел свою задачу "в том, чтобы процесс сближения и объединения, в высшей степени эмоциональный, прошел без каких-либо "взрывов" с непредсказуемыми последствиями, прошел, как говорят немцы, "в условиях мира". "Он так и прошел, и этим, мне кажется, я могу гордиться", - подчеркнул Горбачев.