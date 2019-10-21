Песков заявил, что смена главы СПЧ связана с ротацией состава Совета

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил кадровые решения в Совете по правам человека необходимостью ротации его состава.

"Ротация", - сказал в понедельник ТАСС представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе Совета по правам человека при главе государства. В частности, вместо Михаила Федотова руководителем Совета назначен Валерий Фадеев.

Глава государства также включил в состав совета, помимо Фадеева, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова (в качестве ответственного секретаря Совета).

Решением президента из СПЧ были исключены бывший глава Совета Федотов, его заместитель и руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, председатель ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павел Чиков, председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский и член Совета Екатерина Шульман.

Совет является консультативным органом при главе российского государства. Он образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования президента о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, а также подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета. Совет ведет свою историю с 26 сентября 1993 года.