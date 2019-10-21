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Кризис в Сирии

В Центре по примирению заявили, что боевики в идлибской зоне планируют военные действия

Ранее сообщалось, что 20 октября российские наблюдатели зафиксировали 15 фактов открытия огня боевиками в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Количество обстрелов сирийских населенных пунктов с территории идлибской зоны деэскалации не снижается, что свидетельствует о планах боевиков развязать активные военные действия. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Сравнительный анализ количества обстрелов сирийских населенных пунктов с территории идлибской зоны деэскалации показывает отсутствие тенденции на снижение случаев нарушения режима прекращения боевых действий и является признаком нацеленности незаконных вооруженных формирований на развязывание активных боевых действий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 20 октября российские наблюдатели зафиксировали 15 фактов открытия огня боевиками в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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