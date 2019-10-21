Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин: вертикаль между местной и госвластью должна быть, но в рамках Конституции

Президент РФ отметил, что "на муниципальном уровне часто принимаются решения, которые потом не подтверждены ресурсами, и происходит сбой" между государственным и муниципальным уровнями управления

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Координация деятельности всех уровней власти - и государственной, и муниципальной - должна быть эффективной и подтвержденной ресурсами, при этом оставаясь в рамках Конституции РФ. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец.

Говоря о координации работы между федеральными, региональными и местными органами власти, Путин отметил, что "на муниципальном уровне часто принимаются решения, которые потом не подтверждены ресурсами, и происходит сбой" между государственным и муниципальным уровнями управления. При этом глава государства напомнил, что разграничение между этими уровнями связано, в том числе, "с конституционными требованиями". "Здесь нужно посмотреть, чтобы все это соответствовало Конституции. Очень непростой вопрос", - заметил Путин.

"И все-таки здесь нужно как-то скоординировать деятельность всех уровней власти: муниципальную и государственную, - подчеркнул президент РФ. - Нужно, чтобы все-таки хоть в чем-то была какая-то вертикаль, чтобы все это эффективно функционировало и в то же время не противоречило Конституции". "Надо подумать над этим вопросом", - заключил Путин.

Во время встречи Голодец отметила, что координация федеральной, региональной и муниципальной власти - "это очень серьезный вопрос во всех сферах деятельности, не только по спорту". "Во всех социальных вопросах", - согласился президент РФ.

Вице-премьер привела в пример подготовку к 1000-летию Суздаля, которое будет отмечаться в 2024 году. "Скоординировать коллег (Суздаль - это одно муниципальное образование, вокруг него есть Суздальский район, который другое муниципальное образование), где есть власть региональная, очень сложно, и, к сожалению, на каждом шагу возникают разные вопросы: кто платит за детей, которые учатся в школе искусств, кто платит за детей, которые ходят в спортивные школы <…> И первое, что предлагают все коллеги, - это провести ревизию полномочий всех субъектов власти, наделить муниципалитеты, отдельные субъекты, теми полномочиями, которых на сегодняшний день не хватает, и разработать целую программу для того, чтобы убрать те барьеры, которые существуют на сегодняшний день", - сказала Голодец.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГолодец, Ольга ЮрьевнаРоссия
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Захарова назвала фейком слова Цукерберга о вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году
В интервью NBC глава и основатель американской компании Facebook заявил, что в американские выборы также пытаются вмешаться Китай и Иран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС