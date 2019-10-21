Путин: вертикаль между местной и госвластью должна быть, но в рамках Конституции

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Координация деятельности всех уровней власти - и государственной, и муниципальной - должна быть эффективной и подтвержденной ресурсами, при этом оставаясь в рамках Конституции РФ. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец.

Говоря о координации работы между федеральными, региональными и местными органами власти, Путин отметил, что "на муниципальном уровне часто принимаются решения, которые потом не подтверждены ресурсами, и происходит сбой" между государственным и муниципальным уровнями управления. При этом глава государства напомнил, что разграничение между этими уровнями связано, в том числе, "с конституционными требованиями". "Здесь нужно посмотреть, чтобы все это соответствовало Конституции. Очень непростой вопрос", - заметил Путин.

"И все-таки здесь нужно как-то скоординировать деятельность всех уровней власти: муниципальную и государственную, - подчеркнул президент РФ. - Нужно, чтобы все-таки хоть в чем-то была какая-то вертикаль, чтобы все это эффективно функционировало и в то же время не противоречило Конституции". "Надо подумать над этим вопросом", - заключил Путин.

Во время встречи Голодец отметила, что координация федеральной, региональной и муниципальной власти - "это очень серьезный вопрос во всех сферах деятельности, не только по спорту". "Во всех социальных вопросах", - согласился президент РФ.

Вице-премьер привела в пример подготовку к 1000-летию Суздаля, которое будет отмечаться в 2024 году. "Скоординировать коллег (Суздаль - это одно муниципальное образование, вокруг него есть Суздальский район, который другое муниципальное образование), где есть власть региональная, очень сложно, и, к сожалению, на каждом шагу возникают разные вопросы: кто платит за детей, которые учатся в школе искусств, кто платит за детей, которые ходят в спортивные школы <…> И первое, что предлагают все коллеги, - это провести ревизию полномочий всех субъектов власти, наделить муниципалитеты, отдельные субъекты, теми полномочиями, которых на сегодняшний день не хватает, и разработать целую программу для того, чтобы убрать те барьеры, которые существуют на сегодняшний день", - сказала Голодец.