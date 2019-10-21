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Дума обсудит ратификацию протокола к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма

На заседании также обсудят ратификацию о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса с CERN

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит вопрос о ратификации дополнительного протокола к конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении терроризма, а также новое соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса с Европейской организацией ядерных исследований (CERN).

Протокол был подписан российской стороной 27 июля 2017 года, он призван дополнить конвенцию СЕ о предупреждении терроризма от 2005 года. Документом вводится уголовная ответственность за террористическую деятельность, включая финансирование и организацию поездок в различные регионы, где террористы проходят подготовку. Так, согласно тексту, "каждая сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для признания участия в объединении или группе в целях терроризма… когда оно совершается незаконно и умышленно, в качестве уголовного преступления в рамках своего внутреннего законодательства".

Доппротоколом также предусмотрено создание сети оперативного обмена информацией между участниками конвенции.

Протокол вступил в силу 1 июля 2017 года. На данный момент, помимо России, его подписали еще 36 государств (ратифицировали семь) и Евросоюз как международная организация. Как отметил ранее замглавы МИД Евгений Иванов, протокол поможет борьбе "с теми боевиками, которые отправляются [в Сирию] с территории РФ" и приграничных государств.

В повестку заседания также включена ратификация о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса с CERN. было разработано для обновления существующего формата сотрудничества России и CERN, оно предусматривает как расширение участия России в деятельности этой организации, так и участие CERN в проектах на территории РФ, говорится в пояснительных материалах. В частности, документом определен порядок "участия российских научных и технических сотрудников в совместных проектах с CERN, порядок распределения прав на интеллектуальную собственность и ряд других вопросов, не урегулированных ранее", то есть прежним соглашением от 1993 года.

Кроме этого, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о штрафах для спекулянтов за перепродажу билетов: от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей для граждан, от 150 тыс. до 400 тыс. рублей для должностных лиц, от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, и от 700 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. Предусмотрены и штрафы до 500 тыс. рублей за отказ организаторов возместить полную стоимость билета в случае отмены или переноса концерта, спектакля, выставки или иного культурного мероприятия по их инициативе.

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