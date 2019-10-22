Косачев считает, что США не будут применять военную силу в отношении Турции

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Слова госсекретаря США Майкла Помпео о готовности применения военной силы против Турции в случае необходимости являются не заявлением о таком намерении, а продолжением полемики с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, до применения военной силы дело вряд ли дойдет. Такое мнение ТАСС высказал во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее Помпео заявил в интервью телеканалу CNBC, что США готовы в случае необходимости применить военную силу в отношении Турции в связи с ее военной операцией на севере Сирии, однако Госдепартамент не раскрывает, какие шаги Анкары станут достаточным основанием для подобной реакции Вашингтона.

"Что же такое должно произойти, чтобы США ударили по Турции, не ясно из слов и самого Помпео. И сам факт, что тот не очертил "красные линии", подтверждает, что это должно быть нечто чрезвычайное, вроде умышленной атаки Турции по дислоцированным в регионе американским военным. Вряд ли до такого дойдет, а потому все останутся при своих: Эрдоган будет продолжать демонстрировать независимую линию в сирийских и курдских делах, а Вашингтон погрозил пальцем и вернется к санкциям и дипломатии, о чем, кстати, сказал и госсекретарь", - полагает Косачев.

По его мнению, Вашингтон хочет продемонстрировать решимость, а заодно показать, что он помнит про курдов и не бросил их, "о чем сказали практически все критики Трампа".

"Заявление госсекретаря США Майкла Помпео - это не столько заявление о намерениях, сколько продолжение полемики с президентом Турции Эрдоганом, которую по тактическим соображениям перевели на уровень Помпео. Иначе получилось бы, что Трамп сразу после слов о "друге" Эрдогане грозит тому войной", - отметил сенатор.

Глава международного комитета СФ считает, что линия главы Белого дома на вывод страны из войн, которую он подтвердил и в сделанных накануне публичных заявлениях, не предполагает начала новых военных операций, тем более против союзника по НАТО, "тем более непонятно во имя чего".

История вопроса

Президент США Дональд Трамп пригрозил ранее в понедельник Турции пошлинами и санкциями в случае неприемлемого поведения с ее стороны. 14 октября Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Этим документом он поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в арабской стране.

17 октября в Анкаре состоялись американо-турецкие переговоры. Делегацию США на них возглавлял вице-президент США Майкл Пенс. В ходе встречи стороны достигли соглашения о приостановке боевых действий - Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

По итогам переговоров Пенс также заявил, что Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие в отношении нее экономические рестрикции, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне турецкой операции в Сирии.