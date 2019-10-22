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Суд по требованию губернатора Приморья отстранил от должности главу Кавалеровского района

Причиной отстранения являются недостоверные сведения об имуществе в декларации о доходах

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Суд в Приморье поддержал требование губернатора края отстранить от должности главу Кавалеровского района Сергея Гаврикова по иску за недостоверные сведения об имуществе в декларации о доходах. Об этом сообщил ТАСС Сергей Гавриков.

"Суд поддержал требование губернатора отстранить <...> от должности. <...> Сейчас пока будет решение, потом мы обжалуем его, я думаю, что еще месяца полтора [я продолжу занимать должность]", - сообщил Гавриков по итогам рассмотрения иска во вторник.

Иск губернатора края Олега Кожемяко зарегистрирован судом 24 сентября. Претензии главы региона вызвала его декларация за 2018 год, в которую были внесены некорректные сведения. Так, в декларации не значились 450 га арендованной Гавриковым земли, а площадь здания, принадлежащего супруге, была указана с ошибкой, 336 кв. метров вместо 663 кв. м. По словам главы Кавалеровского района, в допустимый законом срок некорректные сведения в документе были исправлены.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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