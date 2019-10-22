Сити-менеджером Ростова-на-Дону стал исполняющий обязанности главы города Логвиненко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты городской думы избрали на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону исполняющего обязанности главы города, первого замглавы администрации Алексея Логвиненко, передает корреспондент ТАСС.

"Городская дума решила назначить на должность главы администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко Алексея Владимировича с 23 октября 2019 года", - сказала на заседании глава города Зинаида Неярохина.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, "перед администрацией городской думы стоит серьезная задача по развитию территорий города, обеспечению комфортной жизни горожан". "Необходимо качественно реализовывать национальные проекты... Требуется серьезная напряженная работа городской областной власти, четкое и своевременное исполнение задач, которые поставлены президентом нашей страны", - сказал глава региона.

О конкурсе

Ранее конкурсная комиссия по выборам главы администрации по итогам второго этапа конкурса предложила две кандидатуры - Логвиненко и директора ООО "Агрохимсоюз" Сергея Заревского. На заседании во вторник за Логвиненко отдали 35 голосов из 37, два человека не проголосовали. За второго кондидата ни одного голоса, против - два голоса.

Конкурсная комиссия состоит из 10 человек, половину из них выбрал губернатор, другую - депутаты гордумы.

Ко второму этапу конкурса были допущены 12 кандидатов: Алексей Логвиненко, Сергей Заревский, пенсионер Евгений Беркович, начальник Ростовской дистанции гражданских сооружений Северо-Кавказской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений (структурное подразделение СКЖД, филиал РЖД) Николай Беловодченко, глава фракции "Справедливой России" в Заксобрании Ростовской области Сергей Косинов, замглавы администрации Новочеркасска Вячеслав Тимченко, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, замглавы администрации города Батайска Наталья Кузьменко, завкафедрой государственного и муниципального управления Южно-Российского института управления Михаил Овакимян, индивидуальный предприниматель Александр Коваленко, гендиректор ООО "Юг-Моторс" Вячеслав Камышный, исполнительный директор ООО "Эльбрус" Виктория Хайрулина.

Тринадцатый претендент - министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин - позже свою заявку отозвал.

Бывший сити-менеджер Виталий Кушнарев 23 апреля ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначили Логвиненко.