Эрдоган вновь заявил о готовности Турции возобновить операцию в Сирии

АНКАРА, 22 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи вновь заявил о готовности возобновить операцию "Источник мира" в Сирии, если Соединенные Штаты не сдержат своих обещаний касательно вывода бойцов курдских формирований "Сил народной самообороны" с северо-востока республики.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Об этом он сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции в Анкаре.

"Если они [США] не сдержат своих слов, то мы с еще большей решимостью продолжим операцию. К настоящему времени порядка 700-800 террористов уже покинули зону безопасности, мы ожидаем, что до 22:00 (совпадает с мск) с этих территорий выйдут еще 1,2 тыс. [бойцов]", - отметил он.