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Военная операция Турции на севере Сирии
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Эрдоган вновь заявил о готовности Турции возобновить операцию в Сирии

Президент Турции сообщил также, что к настоящему времени зону безопасности уже покинули порядка 700-800 террористов

АНКАРА, 22 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи вновь заявил о готовности возобновить операцию "Источник мира" в Сирии, если Соединенные Штаты не сдержат своих обещаний касательно вывода бойцов курдских формирований "Сил народной самообороны" с северо-востока республики.

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Об этом он сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции в Анкаре.

"Если они [США] не сдержат своих слов, то мы с еще большей решимостью продолжим операцию. К настоящему времени порядка 700-800 террористов уже покинули зону безопасности, мы ожидаем, что до 22:00 (совпадает с мск) с этих территорий выйдут еще 1,2 тыс. [бойцов]", - отметил он.

Теги
СШАСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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