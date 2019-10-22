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Кризис на Украине
Обновлено 

Песков: саммит "нормандской четверки" пока не готовится из-за запросов "одной из сторон"

Пресс-секретарь президента не уточнил, о какой из четырех сторон этого формата идет речь

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Процесс подготовки саммита "нормандской четверки" осложнился новыми подходами и запросами "одной из сторон". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков [саммита] нет и быть не может, потому что, как вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала [должна быть] подготовка, потом - саммит, - сказал он. - В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон". О какой из четырех сторон этого формата, в который входят Россия, Германия, Франция и Украина, идет речь, Песков не уточнил.

"Нормандскому формату" сейчас тяжело", - констатировал представитель Кремля. Он напомнил, что именно лидеры "четверки" согласовали комплекс минских договоренностей, однако "сейчас одна из сторон - участниц "нормандского формата" допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту". "В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, "нормандский формат" испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, это затягивает столь ценное время", - добавил Песков.

Путин на днях провел переговоры по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В сообщении Кремля по итогам переговоров с французским лидером отмечалось, что "от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе". "Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - пояснили в Кремле.

Говоря о моментах, которые вызывают беспокойство в Москве, помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник заявил, что в ситуации с урегулированием на востоке Украины "много сейчас непонятного". "Плюс противоречивые, неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы [Дарьи Олифрер] по итогам работы контактной группы, плюс невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого (президента Украины Владимира) Зеленского", - добавил Ушаков. Он заметил, что все это происходит на фоне активизации националистов как на линии разведения сил, так и в самом Киеве.

В новость были внесены изменения (12:50 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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