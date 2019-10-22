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Дума ратифицировала договор между Россией и Намибией о правовой помощи по уголовным делам

Договор был подписан 8 октября 2018 года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала договор между Россией и Намибией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в Виндхуке 8 октября 2018 года.

Согласно тексту, правовая помощь будет оказываться, если деяние, в связи с которым поступил запрос, является уголовно наказуемым. Речь идет о расследованиях, судебных разбирательствах или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами.

Определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, ее виды и объем, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса, порядок его исполнения. Договором при этом предусмотрена и возможность отказа в предоставлении помощи в том случае, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам запрашиваемой стороны.

Теги
НамибияРоссия
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